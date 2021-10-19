Leyla ile Mecnun'un Erdal Bakkal'ı ve İskender'i yıllardır küs! İşte nedeni...
Acun Ilıcalı'nın dijital yayın platformu Exxen'de yayınlanan 'Leyla ile Mecnun'un Erdal Bakkal'ı Cengiz Bozkurt ile İskender'i Ahmet Mümtaz Taylan'ın beraber sahnesinin olmamasının nedeni ortaya çıktı.
Fenomen yapım 'Leyla ile Mecnun', sekiz yıl aradan sonra Acun Ilıcalı'nın dijital platformu Exxen'de seyircisiyle buluşmuştu. Yeni bölümler ilgi görünce, geçtiğimiz günlerde dizinin ikinci sezon çekimleri başlamıştı. 'Leyla ile Mecnun'un Erdal Bakkal'ı Cengiz Bozkurt ile İskender'i Ahmet Mümtaz Taylan'ın beraber sahnesinin olmamasının nedeni ortaya çıktı.
Oyuncuların tam kadro yeniden bir araya geldiği 'Leyla ile Mecnun' dizisinde bir ayrıntı seyircinin dikkatinden kaçmadı.
Dizinin Erdal Bakkal'ı Cengiz Bozkurt ile İskender'i Ahmet Mümtaz Taylan'ın beraber hiç sahnesi yoktu. Bu durumun iki oyuncunun küs olmasından kaynaklandığı iddia edildi.
Birsen Altuntaş'ın kamera arkası çalışanlarından alınan bilgiye göre; Ahmet Mümtaz Taylan ile Cengiz Bozkurt'un küslüğü, yaklaşık dokuz yıl öncesine, yani dizinin TRT'de yayınlandığı günlere kadar dayanıyor.