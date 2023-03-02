Leyla ile Mecnun'un Erdal Bakkal'ı Cengiz Bozkurt depremzedelerin yardımına koştu

İlk olarak eşinin memleketi olan Kahramanmaraş'a gittiğini anlatan Bozkurt, "Eşimin köyü olan Çiğli köyüne gittik. Köyün ortasından fay geçmiş. Orada da evler yıkıldı. İlk olarak oraya müdahale ettik. Enkaz altından çıkarılanlar vardı. 30'un üzerinde kayıp var. Oraya odun ve erzak ulaştırdık.