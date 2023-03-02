Leyla ile Mecnun'un Erdal Bakkal'ı Cengiz Bozkurt depremzedelerin yardımına koştu
Leyla İle Mecnun dizisinde canlandırdığı 'Erdal Bakkal' karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Cengiz Bozkurt, depremin ardından Kahramanmaraş'ta başladığı gönüllü faaliyetlerini, İskenderun'da devam ediyor.
Depremlerin ardından Türkiye ve dünyadan gönüllü yardım ekipleri, bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Yardım ekipleri içinde kamuoyunun tanıdığı bazı sanatçılar da sahadaki faaliyetleriyle dikkat çekiyor.
Leyla ile Mecnun isimli TV dizisinde canlandırdığı "Erdal Bakkal" rolüyle hafızalara kazınan oyuncu Cengiz Bozkurt da eşinin memleketi Kahramanmaraş ile başladığı yardım faaliyetlerini İskenderun'da sürdürüyor.
1999 Gölcük Depremi sonrası oluşturulan Dayanışma Gönüllüleri grubu ile birlikte çalışan Bozkurt, yaklaşık 20 gündür bölgede olduğunu söyledi.
İlk olarak eşinin memleketi olan Kahramanmaraş'a gittiğini anlatan Bozkurt, "Eşimin köyü olan Çiğli köyüne gittik. Köyün ortasından fay geçmiş. Orada da evler yıkıldı. İlk olarak oraya müdahale ettik. Enkaz altından çıkarılanlar vardı. 30'un üzerinde kayıp var. Oraya odun ve erzak ulaştırdık.