Leyla ile Mecnun'un 'Ak Sakallı Dede'si Köksal Engür vefat etti! 'Uyuşturucu kullanırım'
Fenomen dizi Leyla ile Mecnun'un "Aksakallı Dede"si ve birçok ünlü Holl+ğğo sanatçısının seslendirmeni usta oyuncu Köksal Engünr 76 yaşında hayatını kaybetti. Köksal Engür'ün hastalığı neydi? Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınınca ne demişti?
Leyla ile Mecnun dizisindeki Aksakallı dede rolü ile hafızalara kazınan usta oyuncu Köksal Engür 76 yaşında vefat etti. Engür'ün ölüm haberini aynı diziden rol arkadaşı oyuncu Cengiz Bozkurt sosyal medya hesabından duyurdu. Engür ve eşi Jale Engür ile birlikte uyuşturucu satmak suçundan gözaltına alınmış ve uyuşturucu kullanmaktan ceza almıştı.
Köksal Engür'ün üölüm haberini sosyal medya hesabından duyuran oyuncu Cengiz Bozkurt, "Köksal Engür abimizi böbrek yetmezliğine bağlı komplikasyonlar sebebiyle kaybettik. Cenazesine dair açıklamayı yarın yapacağız. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun" dedi.
'Ak sakallı dede' rolüyle tanınmıştı
Usta oyuncu Engür, özellikle son dönemde "Leyla ile Mecnun" dizisinde oynadığı "Ak Sakallı Dede" rolüyle izleyicilerin beğenisini kazanmıştı. Engür'ün vefat haberinin ardından, sanatçı dostları ile sevenleri baş sağlığı mesajları yayınladı.
Esnan ve marihuana kullanırım
Evinde 504 gram esrarla akalanıp gözaltına alınan Köksal Engür, 10 ay hapis cezası almıştı. Köksal Engür, “Uyuşturucu ticareti yapmadım. Uyuşturucu kullanıcısıyım. Esrar ve marihuana kullanırım" dedi. Hakimin “İkisi aynı değil mi?" sözleri üzerine Engür, “Hayır biri ot, diğeri toz. Bu maddeyi satmak gibi bir eylemim olmadı" demişti.