Leyla ile Mecnun'un 'Ak Sakallı Dede'si Köksal Engür vefat etti! 'Uyuşturucu kullanırım'

Esnan ve marihuana kullanırım

Evinde 504 gram esrarla akalanıp gözaltına alınan Köksal Engür, 10 ay hapis cezası almıştı. Köksal Engür, “Uyuşturucu ticareti yapmadım. Uyuşturucu kullanıcısıyım. Esrar ve marihuana kullanırım" dedi. Hakimin “İkisi aynı değil mi?" sözleri üzerine Engür, “Hayır biri ot, diğeri toz. Bu maddeyi satmak gibi bir eylemim olmadı" demişti.