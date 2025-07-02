Leyla dizisi için şok iddia! Başrol oyuncuları birbirini takipten çıktı...

Birbirlerini Takipten Çıktılar

Dizinin başrolü olan Cemre Baysel'in, Gonca Vuslateri'nin ön plana çıkmasının ardından sorun çıkardığı; Gonca Vuslateri'nin ise arka planda kalmayı kabul etmediği iddia edilmişti. Hatta Cemre Baysel, Gonca Vuslateri ile olan fotoğrafını kaldırmıştı. Ancak daha sonra ikili bu iddiaları yalanlamışlardı.

Leyla dizisinin final kararı almasının ardından Cemre Baysel ve Gonca Vuslateri birbirini takipten çıktı.