Leyla dizisi için şok iddia! Başrol oyuncuları birbirini takipten çıktı...
Leyla dizisinde şok iddia! Başarılı yapımlardan biri olan Leyla dizisinde sansasyonel olaylar yaşanıyor. Daha önce Gonca Vuslateri ve Cemre Baysel arasında gerilim yaşandığı iddia edilmişti. Sette kriz mi çıktı?
Leyla dizisinde daha önce Gonca Vuslateri ve Cemre Baysel arasında gerilim yaşandığı iddia edilmişti.
Başrollük ve ön plana çıkma konusunda bazı anlaşmazlıklar yaşadığı iddia edilen ikili iddiaları yalanlamış ve her şeyin yolunda olduğu izlenimi vermişti. Önce hikayesi değişen sonra final kararı alan Leyla dizisinin iki başrol oyuncusunun birbirini Instagram'dan takipten çıktıkları öğrenildi.
Geçtiğimiz aylarda Leyla dizisinde Gonca Vuslateri ve Cemre Baysel arasında kriz yaşandığı iddia edilmişti.
Birbirlerini Takipten Çıktılar
Dizinin başrolü olan Cemre Baysel'in, Gonca Vuslateri'nin ön plana çıkmasının ardından sorun çıkardığı; Gonca Vuslateri'nin ise arka planda kalmayı kabul etmediği iddia edilmişti. Hatta Cemre Baysel, Gonca Vuslateri ile olan fotoğrafını kaldırmıştı. Ancak daha sonra ikili bu iddiaları yalanlamışlardı.
Leyla dizisinin final kararı almasının ardından Cemre Baysel ve Gonca Vuslateri birbirini takipten çıktı.