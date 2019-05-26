Lewandowski'nin gol sevinci sosyal medyayı salladı

Lewandowski'nin gol sevinci sosyal medyayı salladı

Finalde RB leipzig'i 3-0 yenen Bayern Münih, Lig'in ardından Almanya Kupası'nda da şampiyon olurken Lewandowskinin gol sevinci olay oldu.

Lewandowski'nin gol sevinci sosyal medyayı salladı - Sayfa 1

Almanya Futbol Federasyonu'nun düzenlediği DFB Kupası Finali’nde Bayern Münih ve Leipzig takımları Berlin’deki Olimpiyat Stadyumu’nda karşılaştı. Bayern Münih takımı kupanın sahibi oldu.

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Lewandowski'nin gol sevinci sosyal medyayı salladı - Sayfa 2

9. kez bu kupayı müzesine götürdü: Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada Bayern Münih, Leipzig'i 3-0'la geçti. Bavyera ekibinin gollerini 29 ve 85'te Robert Lewandowski ve 78'de Kinsley Coman attı. Böylelikle Bayern Münih, tarihinde 19. kez bu kupayı müzesine götürdü.

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Lewandowski'nin gol sevinci sosyal medyayı salladı - Sayfa 3

12.kez çifte kupada zafer: Sıralamada ikinci takım ise 6 kupa ile Werder Bremen. Bayern ayrıca tarihinde tam 12. kez lig ve kupada çifte zafer yaşadığı sezonu geride bıraktı.

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Lewandowski'nin gol sevinci sosyal medyayı salladı - Sayfa 4

Lewandowski'nin sevinci çok konuşuldu: Öte yandan Berlin Olimpiyat Stadı’ndaki final maçında iki gol atarak takımına kupayı getiren Lewandowski'nin sevinci çok konuşuldu.

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