Lewandowski'nin gol sevinci sosyal medyayı salladı

9. kez bu kupayı müzesine götürdü: Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada Bayern Münih, Leipzig'i 3-0'la geçti. Bavyera ekibinin gollerini 29 ve 85'te Robert Lewandowski ve 78'de Kinsley Coman attı. Böylelikle Bayern Münih, tarihinde 19. kez bu kupayı müzesine götürdü.