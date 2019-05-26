Lewandowski'nin gol sevinci sosyal medyayı salladı
Finalde RB leipzig'i 3-0 yenen Bayern Münih, Lig'in ardından Almanya Kupası'nda da şampiyon olurken Lewandowskinin gol sevinci olay oldu.
Almanya Futbol Federasyonu'nun düzenlediği DFB Kupası Finali’nde Bayern Münih ve Leipzig takımları Berlin’deki Olimpiyat Stadyumu’nda karşılaştı. Bayern Münih takımı kupanın sahibi oldu.
9. kez bu kupayı müzesine götürdü: Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada Bayern Münih, Leipzig'i 3-0'la geçti. Bavyera ekibinin gollerini 29 ve 85'te Robert Lewandowski ve 78'de Kinsley Coman attı. Böylelikle Bayern Münih, tarihinde 19. kez bu kupayı müzesine götürdü.
12.kez çifte kupada zafer: Sıralamada ikinci takım ise 6 kupa ile Werder Bremen. Bayern ayrıca tarihinde tam 12. kez lig ve kupada çifte zafer yaşadığı sezonu geride bıraktı.
Lewandowski'nin sevinci çok konuşuldu: Öte yandan Berlin Olimpiyat Stadı’ndaki final maçında iki gol atarak takımına kupayı getiren Lewandowski'nin sevinci çok konuşuldu.