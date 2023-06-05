BIST 5.265
DOLAR 21,17
EURO 22,73
ALTIN 1.321,43

Levyelerle belediyenin kapılarını kırdılar, makama saldırdılar!

|
Levyelerle belediyenin kapılarını kırdılar, makama saldırdılar!

ZONGULDAK'ın Çatalağzı beldesinde gece saatlerinde iki şüpheli, ellerindeki levyelerle belediyenin kapılarını kırıp makama girdi. Makam odasının kapısını ve camlarını da kıran şüpheliler olaydan sonra gözaltına alındı. Belediyeye saldırı anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Levyelerle belediyenin kapılarını kırdılar, makama saldırdılar!

Olay dün gece saat 22.38 sıralarında meydana geldi. 

110
Levyelerle belediyenin kapılarını kırdılar, makama saldırdılar!

E.Ç. ve M.Ö. isimli şüpheliler ellerindeki levyelerle Çatalağzı Belediye binasının önü geldi.

210
Levyelerle belediyenin kapılarını kırdılar, makama saldırdılar!

Önce belediyenin girişindeki otomatik kapının camlarını parçalayan iki şüpheli, makam odasına girene kadar önlerine çıkan tüm kapıları parçaladı.

310
Levyelerle belediyenin kapılarını kırdılar, makama saldırdılar!

Son olarak makam odasının önüne gelen şüpheliler; makam odasını da parçalayarak Çatalağzı Belediye Başkanı Adnan Akgün'ün makamına girdi. 

410