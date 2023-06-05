Levyelerle belediyenin kapılarını kırdılar, makama saldırdılar!
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ZONGULDAK'ın Çatalağzı beldesinde gece saatlerinde iki şüpheli, ellerindeki levyelerle belediyenin kapılarını kırıp makama girdi. Makam odasının kapısını ve camlarını da kıran şüpheliler olaydan sonra gözaltına alındı. Belediyeye saldırı anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay dün gece saat 22.38 sıralarında meydana geldi.
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E.Ç. ve M.Ö. isimli şüpheliler ellerindeki levyelerle Çatalağzı Belediye binasının önü geldi.
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Önce belediyenin girişindeki otomatik kapının camlarını parçalayan iki şüpheli, makam odasına girene kadar önlerine çıkan tüm kapıları parçaladı.
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Son olarak makam odasının önüne gelen şüpheliler; makam odasını da parçalayarak Çatalağzı Belediye Başkanı Adnan Akgün'ün makamına girdi.
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