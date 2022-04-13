'Leşsiniz, iğrenç insan, pişman edeceğim' demişti! Reynmen Bircan Bali davasında karar çıktı

"Leşsiniz, siz iki iğrenç insan ucuzsunuz" diyen Aktaş "Vasfınız ne sizin? Değerlerim hakkında yaptığınız yorumların bedelini ağır ödeyeceksiniz. Elimden ne geliyorsa yapacağım. Bu yaptığınıza sizi pişman edeceğim." demişti.