'Leşsiniz, iğrenç insan, pişman edeceğim' demişti! Reynmen Bircan Bali davasında karar çıktı
Reynmen olarak bilinen Yusuf Aktaş’ın sunucu Bircan Bali’yi ‘tehdit’ ve ‘hakaret’ ettiği iddiasıyla yargılandığı davada karar çıktı.
İki sene önce Ece Erken ve Bircan Bali'nin sunduğu bir televizyon programında kendisi hakkında yorumlarda bulunulmasının üzerine Reynmen lakabıyla bilinen Yusuf Aktaş, sosyal medya hesabından paylaşım yapmıştı.
"Leşsiniz, siz iki iğrenç insan ucuzsunuz" diyen Aktaş "Vasfınız ne sizin? Değerlerim hakkında yaptığınız yorumların bedelini ağır ödeyeceksiniz. Elimden ne geliyorsa yapacağım. Bu yaptığınıza sizi pişman edeceğim." demişti.
Aktaş "Bitmek bilmedi karalamalarınız. İnsanların özel hayatlarını konuşmak dışında başka vasfın ne? Bunu benimle paylaş ben bunu merak ediyorum. İnşallah yarın bu storylerimi döndürürsünüz programda." ifadelerini kullanmıştı.
Reynmen'in "İnşallah o zaman başlayacaksınız tabi insanların hayatlarını konuşmaya. Elimden ne geliyorsa yapacağım hukuki anlamda” paylaşımı üzerine Bircan Bali savcılığa şikayette bulunmuştu.