Lerzan Mutlu'nun takipçisinin para karşılığındaki isteği çıldırttı sert çıktı
Lerzan Mutlu, sosyal medya hesabı Instagram'da takipçilerinin sorularını yanıtladı. Bir takipçisinin para karşılığında istediği Mutlu'yu çileden çıkardı.
Koronavirüs salgını nedeniyle evde gönüllü karantina altında olan ünlü isimlerden biri olan Lerzan Mutlu da hayranları arasındaki iletişimi sosyal medya hesapları üzerinden sürdürmeye devam ediyor. İşleri iptal olan Mutlu, Instagram'da son olarak takipçileri üzerinden gelen sorulara cevap verdi.
Lerzan Mutlu, kendisine ilginç sorular soran sosyal medya kullanıcılarına da sert çıktı. Kendisine yöneltilen sorular arasından seçtiklerini Instagram sayfasına taşıyan Mutlu, aynı zamanda rahatsız edici yorumları da paylaşıp tepkisini belli etti.
Bir takipçisinin "Erik gibisin kütür kütür maşallah. Hangi mevsime daha tatlısın?" sorusuna "Tövbe yarabbim. Beynin içinde organ yerine su torbası var sanırım, soruya bak" yanıtını verdi.
Bir takipçisinin para karşılığındaki isteği ise Lerzan Mutlu'yu oldukça sinirlendirdi. Şarkıcı ayaklarının fotoğrafı karşılığında kendisine para teklif eden bir kişiye "Ben böyle sapıkları bir tek filmlerde olur zannediyordum. Tövbe. Direk block (engelleme)" diyerek tepki gösterdi.