Lerzan Mutlu'nun takipçisinin para karşılığındaki isteği çıldırttı sert çıktı

Bir takipçisinin para karşılığındaki isteği ise Lerzan Mutlu'yu oldukça sinirlendirdi. Şarkıcı ayaklarının fotoğrafı karşılığında kendisine para teklif eden bir kişiye "Ben böyle sapıkları bir tek filmlerde olur zannediyordum. Tövbe. Direk block (engelleme)" diyerek tepki gösterdi.