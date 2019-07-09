Lerzan Mutlu'dan kafaları karıştıran itiraf! Erkekler beni...
Annesiyle birlikte alışveriş merkezinde görüntülenen Lerzan Mutlu ilginç itirafta bulundu.
42 yaşındaki şarkıcı Lerzan Mutlu önceki gün annesiyle birlikte alışveriş merkezinde objektiflere yakalandı. Basın mensuplarının özel hayatıyla ilgili sorusuna ilginç yanıt veren Lerzan Mutlu kafaları karıştırdı.
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Ünlü şarkıcı, ''Erkekler beni üzüyor. Aşk beni yaralıyor. Ama elimde değil, yine kör kütük aşığım şu sıralar" dedi.
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Ünlü şarkıcı geçtiğimiz günlerde yaz sezonunu açtı. Sosyal medyada paylaştığı bikinili pozlarıyla takipçilerinden övgüler almıştı.
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42 yaşındaki şarkıcı verdiği bikinili pozlara Seda Sayan, İrem Derici ve Demet Akalın'dan övgü dolu yorum gelmişti.
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