Lerzan Mutlu'dan Ece Erken Şafak Mahmutyazıcıoğlu aşkına olay yorum!

Eski Beşiktaş yöneticisi Şafak Mahkutyazıcıoğlu ile yaşadığı aşk ile günlerce konuşulan Söylemezsem Olmaz sunucusu Ece Erken hakkında yorumda bulunan Lerzan Mutlu, konuyu duyduğunda takibi bıraktığını söyledi. Mutlu, "Ben konuyu duyunca onu sosyal medyada takibi bıraktım. Sonra o da beni takipten çıkardı. Bu olayı kim yapsa yanlış, bana ters" ifadelerini kullandı.