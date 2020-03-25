Lerzan Mutlu'dan Ece Erken Şafak Mahmutyazıcıoğlu aşkına olay yorum!
Magazin kamuoyuna aşk yaşadığı Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşinin aracının camlarına verdiği zararla günlerce konuşulan sunucu Ece Erken'e bir yorumda Lerzan Mutlu'dan geldi.
Eski Beşiktaş yöneticisi Şafak Mahkutyazıcıoğlu ile yaşadığı aşk ile günlerce konuşulan Söylemezsem Olmaz sunucusu Ece Erken hakkında yorumda bulunan Lerzan Mutlu, konuyu duyduğunda takibi bıraktığını söyledi. Mutlu, "Ben konuyu duyunca onu sosyal medyada takibi bıraktım. Sonra o da beni takipten çıkardı. Bu olayı kim yapsa yanlış, bana ters" ifadelerini kullandı.
Lerza Mutlu ayrıca, Erken’in Mahmutyazıcıoğlu’nun evinin önüne gidip araçlarının aynasını kırdığı videoyu izleyince şok olduğunu söyledi. Olaylar sonrası Erken, Beyaz TV'deki Söylemezsem Olmaz programından istifa ettiğini açıklayıp ayrılmıştı.
Sunucu Ece Erken ile evli olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun aşkı geçtiğimiz haftalarda magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Ece Erken, hakkında çıkan haberlerden sonra konuyla ilgili, "9 ay önce dava açılmış ve ayrı evlerde yaşıyorlar. Eşiyle aynı evde yaşayan biriyle birlikte olmadım" açıklamasını yapmıştı.
Ece Erken, hakkında çıkan haberlerden sonra konuyla ilgili, "9 ay önce dava açılmış ve ayrı evlerde yaşıyorlar. Eşiyle aynı evde yaşayan biriyle birlikte olmadım" açıklamasını yapmıştı.