Lerzan Mutlu için 'Parmaklarını kopartacağım yüzüne yazık olacak' tehditlerinde karar
Lerzan Mutlu'yu ''Yüzüne yazık olacak, parmaklarını kopartacağım" şeklinde tehdit ettiği gerekçesiyle şikayette bulunduğu 3 kişi hakkında karar çıktı.
Lerzan Mutlu, önceden husumet yaşadığı Murat K. , Filiz E. ve Figen B. hakkında dört yıl önce kendisini tehdit ettikleri gerekçesiyle şikayette bulunmuştu.
Mutlu'yu takip ederek "Yüzüne yazık olacak, parmaklarını kopartacağım" şeklinde tehdit ve hakaret ettikleri gerekçesiyle yargılanan 3 kişi hakkında karar çıktı.
İstanbul Adliyesi 44. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya Lerzan Mutlu'nun avukatı katıldı.
Mahkeme heyeti, sanıklardan Murat K.'nın suçu işlediğine dair somut delil bulunmadığından beraatine, Figen B'nin 5 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, Filiz E.'nin ise bin 700 lira tazminat ödemesine karar verdi.