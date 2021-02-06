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Lerzan Mutlu için 'Parmaklarını kopartacağım yüzüne yazık olacak' tehditlerinde karar

Lerzan Mutlu'yu ''Yüzüne yazık olacak, parmaklarını kopartacağım" şeklinde tehdit ettiği gerekçesiyle şikayette bulunduğu 3 kişi hakkında karar çıktı.

Lerzan Mutlu, önceden husumet yaşadığı Murat K. , Filiz E. ve Figen B. hakkında dört yıl önce kendisini tehdit ettikleri gerekçesiyle şikayette bulunmuştu.

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 Mutlu'yu takip ederek "Yüzüne yazık olacak, parmaklarını kopartacağım" şeklinde tehdit ve hakaret ettikleri gerekçesiyle yargılanan 3 kişi hakkında karar çıktı. 

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İstanbul Adliyesi 44. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya Lerzan Mutlu'nun avukatı katıldı. 

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Mahkeme heyeti, sanıklardan Murat K.'nın suçu işlediğine dair somut delil bulunmadığından beraatine, Figen B'nin 5 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, Filiz E.'nin ise bin 700 lira tazminat ödemesine karar verdi. 

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