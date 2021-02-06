Lerzan Mutlu için 'Parmaklarını kopartacağım yüzüne yazık olacak' tehditlerinde karar

Mahkeme heyeti, sanıklardan Murat K.'nın suçu işlediğine dair somut delil bulunmadığından beraatine, Figen B'nin 5 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, Filiz E.'nin ise bin 700 lira tazminat ödemesine karar verdi.