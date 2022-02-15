Lerzan Mutlu hayalindeki erkeği anlattı bombayı patlattı: Sevişmek çok sıradan!

"Sevişmek çok sıradan. Zekaların sevişeceği bir adam arıyorum" : Cinsellik üzerine de konuşan şarkıcı, "Sevişmek çok sıradan. Zekaların sevişeceği bir adam arıyorum. Anlaşamadığın biriyle ne kadar zaman geçer? Zekalar anlaşırsa bir ömür geçer." açıklamasıyla dikkat çekti.