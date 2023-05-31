Leman Sam'dan depremzedeler için çirkin mesaj! Seçim yenilgisini hazmedemedi

"Ölen sahibinin mezarı başında içini çeke çeke ağlayan sayısız hayvan videosu izledim. Deprem bölgesinde ise korkunç bir enkaz önünde davul zurna ile delice kutlama yapan mahluklar, nasıl böyle çürüdü toplumun bir kısmı. İşte bu yüzden hayvanların tarafındayım, daima."