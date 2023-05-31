Leman Sam'dan depremzedeler için çirkin mesaj! Seçim yenilgisini hazmedemedi
14 Mayıs seçimleri gibi 28 Mayıs seçimlerinde de Kahramanmaraş merkezli depremde etkilenen illerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yüksek oranda oy çıkması, sanatçı Leman Sam'ı çileden çıkardı. Sam, Erdoğan'a oy veren depremzedelere ağır hakaretler etti.
14 Mayıs seçimleri gibi 28 Mayıs seçimlerinde de Kahramanmaraş merkezli depremde etkilenen illerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yüksek oranda oy çıktı. İlk turun ardından depremzedelere yönelik sosyal medyada başlatılan "beter olun" kampanyası, gelen tepkiler nedeniyle ikinci tur sonrası devam ettirilemedi. Ancak bir kişi hariç.
Yasak Elma dizisinin yıldızı Şevval Sam'ın annesi olan ünlü şarkıcı Leman Sam, Erdoğan'ın yeniden seçilmesini kutlayan depremzedeleri "hayvandan aşağı" ilan etti. Sam'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşıma tepki yağıyor. Leman Sam, Erdoğan'ın seçim zaferini kutlayan depremzedelere şu sözlerle hakaret etti:
"Ölen sahibinin mezarı başında içini çeke çeke ağlayan sayısız hayvan videosu izledim. Deprem bölgesinde ise korkunç bir enkaz önünde davul zurna ile delice kutlama yapan mahluklar, nasıl böyle çürüdü toplumun bir kısmı. İşte bu yüzden hayvanların tarafındayım, daima."
Daha önce de benzer skandallara imza atan Leman Sam'ın bu paylaşımına tepki yağdı.