Leipzig'e yenilen Başakşehir, Şampiyonlar Ligi'ne havlu attı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçlarında H grubunda temsilcimiz Başakşehir, Alman rakibi Leipzig'i ağırladı. Bol gollü karşılaşmada Başakşehir, Leipzig'e 4-3 yenildi. Leipzig'in golleri; 27'de Poulsen, 43'te Mukiele, 66'da Olmo ve 90+2'de Sörloth'tan geldi. Başakşehir'in gollerini 45+2, 72 ve 85'te İrfan Can Kahveci kaydetti. Temsilcimiz bu sonucun ardından gruptan çıkma şansını yitirdi.
Şampiyonlar Ligi'de kader maçına çıkan Başakşehir, Leipzig'e 4-3 yenildi ve son maçlar öncesinde Devler Ligi'ne veda etti.
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İlk dakikalardan itibaren üst üste pozisyonlar bulan konuk Leipzig, aradığı gole 26. dakikada Sabitzer'le ulaştı.
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43'te Mukiele ile bir gol daha bulan Alman ekibi, skoru 2-0 yaptı.
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45+3'te İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası dışından sert ve düzgün vuruşuyla Başakşehir ümitlendi: 1-2
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