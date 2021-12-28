Laz bakkal koronavirüse karşı 'Lazovac' aşısını üretti! İğnesiz kullanılıyor

"İnanın çok beğenildi. Şu anda yine talep var. Bir buçuk günde hastalığımı toz duman etti, hiçbir şey kalmadı. O yüzden herkese öneriyoruz bunu. Yeni yeni başladı zaten. Komşularımıza bir hafta tattıracağız. Çünkü hastalık var. Herkese ikram ediyoruz şu anda,"