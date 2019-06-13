Lavanta yağı baş ağrısı uykusuzluk depresyon ve yaraya iyi geliyor

Pembe gençliği, mor dinginliği temsil eder: Kartal, aromatik bir bitki olan lavantanın birçok faydası olduğunu ve aromaterapi uygulamalarının lavantayla başladığını ifade etti. Lavantanın rengi, kokusu ve yağıyla önemli bir bitki olduğunu vurgulayan Kartal, şöyle devam etti: