Lavanta yağı baş ağrısı uykusuzluk depresyon ve yaraya iyi geliyor
Lavanta yağının faydaları 2. Edirne Lavanta Günleri etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Lavantanın Faydaları" konulu panelde anlatıldı.
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Fitoterapi Merkezi Müdürü ve Aromaterapi Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Murat Kartal, aromaterapinin lavantayla başladığını belirterek lavantanın yaralarda, baş ağrısında ve depresyon gibi birçok rahatsızlığın tedavisinde kullanılabilecek aromatik bir bitki olduğunu söyledi.
2. Edirne Lavanta Günleri etkinlikleri kapsamında "Lavantanın Faydaları" konulu panel düzenlendi. Enstitünün Karaağaç'ta bulunan lavanta deneme tarlasında gerçekleşen panelde konuşan Prof. Dr. Murat Kartal, dünya genelinde doğal ve bitkisel ürünlere ilginin arttığını söyledi.
Doğal ve bitkisel ürünlerin sağlıklı yaşama önemli katkılar sunduğunu belirten Prof. Dr. Kartal, "Hastalıkların artmasının sebepleri arasında hem doğal beslenmemek hem de endüstrileşmiş gıdaları yoğun kullanmak var. Sentetik ürünlerin sunduklarını doğada bulmak mümkün. Bizim genetiğimize uygun olan şey doğal ürünlerdir." dedi.
Pembe gençliği, mor dinginliği temsil eder: Kartal, aromatik bir bitki olan lavantanın birçok faydası olduğunu ve aromaterapi uygulamalarının lavantayla başladığını ifade etti. Lavantanın rengi, kokusu ve yağıyla önemli bir bitki olduğunu vurgulayan Kartal, şöyle devam etti: