'Lavaboya gidemiyordum ağzımdan sular akıyordu' diyen İbrahim Tatlıses itiraf etti! Hülya Avşar eve gelip...
İbo Show ile yeniden ekranlara dönen İbrahim Tatlıses yıllar sonra yaptığı itirafla herkesi şaşırttı.
İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show'a bu hafta Bülent Serttaş, Seren Serengil, Yeşim Salkım ve Altay konuk oldu.
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En son Gülçin Karakaya ile aşk yaşayan İbrahim Tatlıses yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıktı.
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Seren Serengil'in "Sizi ne zaman atarlı görsem 'bir aşk yaşıyordur' diyorum. 28 Aralık’ta yeni bir aşka yelken açmışsınız" sözlerini İbrahim Tatlıses doğruladı.
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Yeni bir ilişkiye başladığını duyuran Tatlıses, "Gözümün içine sevgiyle bakıyor... Öyle bakan da görmedim bugüne kadar" ifadelerini kullandı.
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