Latif Doğan'ın acı günü! Yıkan haber erken geldi, ünlü türkücü yasa boğuldu
Türkücü Latif Doğan'ın annesi, geçtiğimiz aylarda yoğun bakıma alınmıştı. Doğan, annesi için sevenlerinden dua istemişti. Annesinin yoğun bakım ünitesindeki fotoğrafının altına yüzlerce iyi dilek yorumu yazılmıştı. Şimdi ise ünlü türkücünün annesinden kötü haber geldi. Annesi Ayşe Doğan'ın acı haberini alan Latif Doğan sosyal medyadan duyurdu.
Türkücü Latif Doğan'ın annesi geçtimiz aylarda yoğun bakıma yatmıştı. Annesi Ayşe Doğan içiç sevenlerinden dua isteyen Doğan, sosyal medyadan fotoğraf paylaşmıştı. Ünlü türkücü aldığı acı haberle yıkıldı. Annesinin ölüm haberini alan Doğan, yine sosyal medya hesabından duyurmayı ihmal etmedi.
Latif Doğan, geçtiğimiz Ocak ayında annesi Ayşe Doğan'ın hastane odasından fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşarak ameliyat olduğunu duyurmuş ve annesi için sevenlerinden dua istemişti.
Haziran ayında ise anne Doğan durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.
Annesinin hastane odasından bir fotoğraf karesini Instagram hesabından paylaşan Latif Doğan,