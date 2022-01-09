Latif Doğan'dan ameliyata giren annesinin son durumuna ilişkin açıklama

Annesi Ayşe Doğan'ın ameliyat olduğunu açıklayan Doğan, ''ALLAH’ımıza şükürler olsun ANNE.mizin ameliyatı başarılı geçti önce RABBİMİZE.Doktorlarımız ve tüm sağlık ekibine DUA.larını eksik etmeyen tüm sevenlerimize telefonla ve sosyal medyadan geçmiş olsun dileklerini ileten ziyaret eden tüm dostlarımıza sonsuz TEŞEKKÜRLER'' ifadelerini kullandı.