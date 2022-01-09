Latif Doğan'dan ameliyata giren annesinin son durumuna ilişkin açıklama
Latif Doğan önceki gün Instagram hesabından annesi Ayşe Doğan için sevenlerinden dua istemişti. Ameliyat masasına yatan Ayşe Doğan'ın son sağlık durumunu Latif Doğan takipçileriyle paylaştı.
54 yaşındaki şarkıcı ve şarkı sözü yazarı Latif Doğan önceki gün Instagram hesabından hastane odasından bir paylaşım yaparak annesi Ayşe Doğan için sevenlerinden dua istemişti. Ameliyat masasına yatan Ayşe Doğan'ın son sağlık durumunu Latif Doğan takipçileriyle paylaşarak zorlu süreçte kendisine destek olan herkese teşekkür etti.
Pandemi sonrası konser sahnesine hız kesmeden devam eden ve yeni yıla sevenleriyle birlikte sahnede giren şarkıcı Latif Doğan yaptığı sosyal medya paylaşımıyla endişelendirdi. Önceki gün hastane odasından bir fotoğraf paylaşan ünlü şarkıcı annesi Ayşe Doğan'ın operasyon geçireceğini duyurarak sevenlerinden dua istedi.
Dün ''ANNE.miz bugün önemli bir ameliyat geçirecek RABBİM’ tüm hastalara ve ANNE.mize şifalar versin DUA.larınızı eksik etmeyin.'' şeklinde bir paylaşım yapan Doğan bugün güzel haberi duyurdu.
Annesi Ayşe Doğan'ın ameliyat olduğunu açıklayan Doğan, ''ALLAH’ımıza şükürler olsun ANNE.mizin ameliyatı başarılı geçti önce RABBİMİZE.Doktorlarımız ve tüm sağlık ekibine DUA.larını eksik etmeyen tüm sevenlerimize telefonla ve sosyal medyadan geçmiş olsun dileklerini ileten ziyaret eden tüm dostlarımıza sonsuz TEŞEKKÜRLER'' ifadelerini kullandı.