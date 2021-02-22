Latif Doğan İbo Show'a damga vurdu Twitter yıkıldı: Aylardır yasaklanan...
İbrahim Tatlıses'in sunumuyla dokuz yıl sonra ekrana dönen İbo Show'un son bölümüne Latif Doğan damga vurdu.
İbrahim Tatlıses'in sunumuyla dokuz yıl sonra ekrana dönen İbo Show'un dün akşamki bölümünde Latif Doğan, Bedia Akartürk, Nuri Sesigüzel, Uğur Karakuş, Kahtalı Mıçe konuk oldu. Neşeli anların yaşandığı programa Latif Doğan damga vurdu
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Adeta Adıyamanlılar gecesi yaşanan programda konuklardan Latif Doğan, Twitter’da gündem oldu.
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Gerek söylediği türküler gerek danslarıyla stüdyoya renk katan Latif Doğan’ın enerjisine yorum yağdı.
İşte 54 yaşındaki Latif Doğan hakkında atılan tweetler...
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