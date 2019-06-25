Larissa Riquelme'den 9 yıl sonra yine aynı poz

Larissa Riquelme'den 9 yıl sonra yine aynı poz

Dünya Paraguaylı taraftar Larissa Riquelme ile 2010'da Brezilya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda tanışmıştı. Model önceki gün Copa America turnuvasında yine tribünde yerini aldı.

Larissa Riquelme'den 9 yıl sonra yine aynı poz - Sayfa 1

Asıl adı Larissa Mabel Riquelme Frutos olan Paraguaylı manken 22 Şubat 1985'de dünyaya geldi. Hem Paraguay Milli Futbol Takımı ve Cerro Porteno kulübünün fanatik destekçisi oldu.

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Larissa Riquelme'den 9 yıl sonra yine aynı poz - Sayfa 2

2010 FIFA Dünya Kupası sırasında göze çarptı. Dünya kupasında tribündeki görüntüsüyle bir anda en çok aranan isimlerden biri oldu. Larissa Riquelme, 2011 Miss Universe güzellik yarışmasında Paraguay'ı temsil eden Alba Riquelme'nin kardeşidir. 

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Larissa Riquelme'den 9 yıl sonra yine aynı poz - Sayfa 3

Dünya kupasında kazandığı ün ona, ülkesinin en çok kazanan modeli ünvanını getirdi. 

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Larissa Riquelme'den 9 yıl sonra yine aynı poz - Sayfa 4

2013'te Paraguay milli takım oyuncusu Jonathan Fabbro ile evlendi. 

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