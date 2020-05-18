Larissa Gacemer'e Hazal Kaya'dan destek! 'Beni böyle kabul etti demen dokundu'
Burak Gacemer ile evli olan Brezilyalı güzel Larissa Gacemer, çocuk sahibi olamadığını ve bu nedenle kötü yorumlara maruz kaldığını söyleyerek isyan etti. Hazal Kaya, Larissa Gacemer'e destek oldu.
Sosyal medya hesapları Instagram'daki paylaşımalarıyla çok mutlu bir hayatları ve evlilikleri oldukları her hallerinden anlaşılan eski basketbolcu Burak Gacemer ve Larissa Gacemer, bu kez paylaşımlarıyla güldürmedi. Takipçilerinin sıklıkla "Neden çocuğunuz olmuyor?" sorusu için kamera karşısına geçen Larissa, artık bu durumun siber zorbalık durumuna geldiğini ifade etti.
Larissa Gacemer, son Instagram paylaşımında ""Neden çocuk yapmıyorsunuz? Neden çocuk yok gibi sorular soruyorsunuz. Bende doğuştan gelen bir hastalık var. Çocuğum olmuyor. Bunu bilerek yıllar önce Burak'la denedik, olmuyor. Burak beni böyle kabul etti. Ben de bu durumu kabul ettim. Biz de artık gezelim, seyahat yapalım dedik. Ama siz bana inanılmaz kötü yorumlar yazıyorsunuz. Sadece bana değil, herkese böyle şeyler yazıyorsunuz. İnsanlar ne yaşıyor bilemezsiniz. Kötü yorum yazmayın artık"" ifadelerini kullandı.
Larissa Gacemer, bu paylaşımıyla binlerce insandan yorum aldı. Birçok ünlü de Gacemer'e destek oldu.
Pelin Akil, Deniz Akkaya, Özge Ulusoy, Sinem Kobal, Ebru Polat, Özlem Yıldız gibi birçok ünlü isim Larissa'ya birbirinden güzel destek mesajları atarken en dikkat çekeni ise Hazal Kaya'dan geldi.