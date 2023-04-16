Larissa Gacemer sevenlerini üzen haberi verdi, hastalığını ilk kez açıkladı! Survivor'da yarışmıştı
Ünlü model Larissa Gacemer, sosyal medya hesabından hayranlarını üzen bir 'hastalık' açıklaması yaptı. Larissa Gacemer, 2 aydır tedavi gördüğünü ve iyileşmeye başladığını ifade etti.
Bir dönem Survivor'da yarışarak adını duyuran model Larissa Gacemer, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla büyük beğeni topluyor.
Brezilyalı güzel, yarışmanın ardından eski basketbolcu Burak Gacemer ile içerikler üretmeye başladı.
Sosyal medyada kısa sürede büyük bir etkileşim alan paylaşımlar, büyük bir ün getirdi. Eşiyle beraber İzmir'de yaşayan ve sosyal medya üzerinden para kazanan Larissa, paylaştığı kareleri ve güzelliği ile gündem oluyor.
2,8 milyon takipçisi bulunan Gacemer, eşiyle birlikte sık sık esprili videolar çekerek takipçileriyle paylaşıyor.