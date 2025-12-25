Lara'dan Güllü itirafı! "Asla unutturmayacağız"
Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden ünlü şarkıcı Lara, sosyal medya hesabı üzerinden geçtiğimiz eylül ayında hayatını kaybeden şarkıcı Güllü ile ilgili duygusal bir paylaşımda bulundu. Güllü'nün klibini izlediği anları takipçileriyle paylaşan Lara, "Unutturmayacağız" diyerek sanatçının hatırasına sahip çıkacaklarını belirtti.
Güllü, eylül ayında 6. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. Şarkıcının ölümünün ardından başlatılan soruşturma kapsamında, kızı Tuğyan Ülkem Gülter, kasten öldürme suçlamasıyla tutuklanmıştı.
Bu süreçte tedavi gören Lara, sosyal medya üzerinden Güllü’nün anısına saygı gösterdi.
Soruşturma devam ederken, Güllü'nün yakın çevresinin verdiği ifadeler dikkat çekti. Sultan Nur Ulu’nun savcılığa verdiği ifadede, Tuğyan’ın Güllü’yü ittiğini itiraf ettiği öğrenildi. Ancak Tuğyan, suçlamaları kabul etmediğini açıkladı. Güllü’nün oğlu da olayla ilgili şikayetçi oldu. Sanat camiasında ise Güllü'nün mirası yüzünden öldürülmüş olabileceği iddiaları gündeme geldi.
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, bu iddiaları araştırmaya devam ediyor ve mirasla ilgili yazışmalar yürütülüyor.