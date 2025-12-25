BIST 11.399
DOLAR 42,84
EURO 50,65
ALTIN 6.169,55

Lara'dan Güllü itirafı! "Asla unutturmayacağız"

|
Lara'dan Güllü itirafı! "Asla unutturmayacağız"

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden ünlü şarkıcı Lara, sosyal medya hesabı üzerinden geçtiğimiz eylül ayında hayatını kaybeden şarkıcı Güllü ile ilgili duygusal bir paylaşımda bulundu. Güllü'nün klibini izlediği anları takipçileriyle paylaşan Lara, "Unutturmayacağız" diyerek sanatçının hatırasına sahip çıkacaklarını belirtti.

Lara'dan Güllü itirafı! "Asla unutturmayacağız" - Resim: 1

Güllü, eylül ayında 6. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. Şarkıcının ölümünün ardından başlatılan soruşturma kapsamında, kızı Tuğyan Ülkem Gülter, kasten öldürme suçlamasıyla tutuklanmıştı. 

17
Lara'dan Güllü itirafı! "Asla unutturmayacağız" - Resim: 2

Bu süreçte tedavi gören Lara, sosyal medya üzerinden Güllü’nün anısına saygı gösterdi.

27
Lara'dan Güllü itirafı! "Asla unutturmayacağız" - Resim: 3

Soruşturma devam ederken, Güllü'nün yakın çevresinin verdiği ifadeler dikkat çekti. Sultan Nur Ulu’nun savcılığa verdiği ifadede, Tuğyan’ın Güllü’yü ittiğini itiraf ettiği öğrenildi. Ancak Tuğyan, suçlamaları kabul etmediğini açıkladı. Güllü’nün oğlu da olayla ilgili şikayetçi oldu. Sanat camiasında ise Güllü'nün mirası yüzünden öldürülmüş olabileceği iddiaları gündeme geldi. 

37
Lara'dan Güllü itirafı! "Asla unutturmayacağız" - Resim: 4

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, bu iddiaları araştırmaya devam ediyor ve mirasla ilgili yazışmalar yürütülüyor.

47