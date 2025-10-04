Lara'dan endişendiren sözler! Hastalığı sonrası korkuttu...

BEYNİNDE KİTLE TESPİT EDİLMİŞTİ

Hayranlarını üzen haber geçtiğimiz aylarda geldi. Lara, yaptığı açıklamada sağlık sorunları yaşadığını duyurmuş, yapılan tetkiklerde beyninde bir kitle tespit edildiğini açıklamıştı. Bu gelişme üzerine tedavi sürecine başlayan sanatçı, kısa süre sonra bir kez daha sevenlerini bilgilendirmiş ve kitlenin iyi huylu olduğunu söyleyerek yürekleri bir nebze de olsa rahatlatmıştı.