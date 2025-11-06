Lara güzel haberi verdi! Beynindeki kitle ile mücadele ediyordu...

"Bugün sizlerle önemli bir haberi paylaşmak istiyorum. Yapılan kontroller sonucunda beynimde bir kitle tespit edildi. Bu kolay bir süreç değildi, ancak her şeyin Allah'tan geldiğini bilerek sabırla ilerledim" diyen ünlü şarkıcı, sevenlerinden gelen dualar ve destek mesajlarıyla moral buldu. Lara, tedavisinin iyi gittiğini ve kitle sonucunun iyi huylu olduğunu öğrenerek büyük bir mutluluk yaşadığını belirtti. "Tarifsiz bir mutluluk içindeyim, Allah’ın izniyle ve dualarınız sayesinde beynimdeki kitle iyi huylu çıktı" diyerek, sağlık durumunun normale dönmeye başladığını duyurdu. Lara, bundan sonra üç ayda bir kontrollerinin yapılacağını da ekledi.