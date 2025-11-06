Lara güzel haberi verdi! Beynindeki kitle ile mücadele ediyordu...
Ünlü şarkıcı Lara, beynindeki kitle nedeniyle uzun süredir tedavi görüyordu ve son paylaşımlarıyla hayranlarına umut verdi. Sosyal medya hesabı üzerinden içini döken Lara, sağlık durumu hakkında son gelişmeleri ve zorlu tedavi sürecini takipçileriyle paylaştı.
Geçtiğimiz günlerde beyninde tespit edilen kitle ile ilgili yaptığı açıklama yaptı.
"Bugün sizlerle önemli bir haberi paylaşmak istiyorum. Yapılan kontroller sonucunda beynimde bir kitle tespit edildi. Bu kolay bir süreç değildi, ancak her şeyin Allah'tan geldiğini bilerek sabırla ilerledim" diyen ünlü şarkıcı, sevenlerinden gelen dualar ve destek mesajlarıyla moral buldu. Lara, tedavisinin iyi gittiğini ve kitle sonucunun iyi huylu olduğunu öğrenerek büyük bir mutluluk yaşadığını belirtti. "Tarifsiz bir mutluluk içindeyim, Allah’ın izniyle ve dualarınız sayesinde beynimdeki kitle iyi huylu çıktı" diyerek, sağlık durumunun normale dönmeye başladığını duyurdu. Lara, bundan sonra üç ayda bir kontrollerinin yapılacağını da ekledi.
Zorlu bir tedavi sürecinin ardından bedensel olarak zayıflasa da ruhsal olarak güçlendiğini belirten Lara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda spor salonunda çektiği bir fotoğrafla şu ifadeleri kullandı: "O aynada geçmişte yaşadığım tüm kötü anıları, acıları ve zorlukları görüyorum. Geçmişimi orada bıraktım ve şimdi, yeni bir ‘Lara’ olarak hayata yeniden bakıyorum. Allah’ın ve sevdiklerimin desteğiyle yeniden doğmuş gibiyim. Artık hayatın güzelliklerine daha açık bir kalple bakıyorum."
Lara, tedavisinin olumlu şekilde ilerlediğini ve spor yaparak fiziksel sağlığını da toparladığını söyledi.