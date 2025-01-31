Lapa lapa yağacak, meteoroloji tarihi duyurdu! İstanbullular bekleyin
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporunu yayımladı. İstanbulluları sevindirecek kar haberi de sonunda geldi. Hafta boyunca oldukça mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları şubat ayının ilk günlerinde son bulacak. Yapılan değerlendirmede, İstanbul'da kar yağışının etkili olacağı tarih açıklandı. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. İşte İstanbul'a kar yağışının geleceği tarih...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbulluların beklediği kar haberini sonunda duyurdu. Ocak ayının son haftası mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının bir anda düşeceği bildirildi. Hava sıcaklıklarının düşüşüyle İstanbulların da hasretle beklediği kar yağışı kendini göstermeye başlayacak.
İSTANBUL'A KARIN YAĞACAĞI TARİH BELLİ OLDU
Yayımlanan hava tahmin raporuna göre, İstanbul'a lapa lapa kar yağacak. Şubat ayının gelmesiyle hava sıcaklıkları düşecek, önce sağanak yağışlar başlayacak daha sonra bu yağışlar kar yağışına dönecek. İstanbulluların beklediği kar yağışı ise 5-6 Şubat'ta etkili olacak.
MARMARA
Parçalı, batısı yer yer çok bulutlu, Çanakkale'nin doğu ilçeleri, Balıkesir'in batı kesimleri ile Kırklareli ve İstanbul'un kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde doğu ilçeleri sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, puslu, yer yer sisli
İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kuzey kesimleri hafif sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey kesimleri hafif sağanak yağışlı
EGE
Parçalı bulutlu, geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 11°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 16°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 18°C
Parçalı bulutlu
KÜTAHYA °C, 13°C
Parçalı bulutlu