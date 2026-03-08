Lapa lapa yağacak! Meteoroloji sarı kodla uyardı: 12 ilde kar alarmı
Meteoroloji'den yapılan hava durumu tahminlerine göre; 8 Mart Pazar günü Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kar yağışı bekleniyor. 4 il için sarı kodlu alarm verilirken, kar yağışının 12 ilde etkili olacağı uyarısı yapıldı. Marmara ve Ege'de ise fırtına var.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 8 Mart 2026 tarihli hava durumu raporunu yayımladı. Yapılan son tahminlere göre hava 2 bölgede kar yağışlı, diğer bölgelerde çok bulutlu seyredecek.
Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun yağışlı geçeceği, yağışların kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.
Sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
MARMARA VE EGE'DE KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın, Marmara'nın batısı ile kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.