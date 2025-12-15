Lapa lapa kar yağacak 18 şehir beyaza bürünecek! İşte kar beklenen şehirler
Yeni hafta, yeni bir soğuk hava dalgası ile başladı. Türkiye'nin doğusundan başlayarak birçok şehirde bugün kar yağışı bekleniyor. Bazı şehirlerde dondurucu soğuklar yaşanacak; sıfırın altında 15 derece gibi değerler görülecek. Batıya doğru ilerleyecek sistemle 18 şehirde kar yağışı etkili olacak.
Bugün hava nasıl olacak?
Yapılan son değerlendirmelere göre, bugün yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara ve İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz ile Ankara, Çankırı, Batman, Siirt, Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Ağrı, Kars ve Bitlis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerde karla karışık yağmurlu ve yer yer kar şeklinde beklenen yağışların Batı Karadeniz'in yükseklerinde yer yer kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.
Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor. Rüzgarın, Akdeniz’in iç kesimlerinde rüzgarın kuzey kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.