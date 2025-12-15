Lapa lapa kar yağacak 18 şehir beyaza bürünecek! İşte kar beklenen şehirler

Bugün hava nasıl olacak?

Yapılan son değerlendirmelere göre, bugün yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara ve İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz ile Ankara, Çankırı, Batman, Siirt, Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Ağrı, Kars ve Bitlis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.