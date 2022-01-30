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'Lanet olsun' diyen Serdar Ortaç Chloe Loughnan'a isyan etti! Demediğini bırakmadı: O paralar...

'Lanet olsun' diyen Serdar Ortaç Chloe Loughnan'a isyan etti! Demediğini bırakmadı: O paralar...

İrlandalı model Chloe Loughnan'dan boşandıktan sonra zor günler yaşayan Serdar Ortaç'ın isyanı olay oldu.

'Lanet olsun' diyen Serdar Ortaç Chloe Loughnan'a isyan etti! Demediğini bırakmadı: O paralar...

Ünlü popçu Serdar Ortaç ile İrlandalı model Chloe Loughnan, 5 yıllık evliliklerini 2019 yılında noktalamıştı. Serdar Ortaç, boşandığı Chloe Loughnan'a 700 bin TL nafaka ödediğini, buna rağmen eski eşinin dava açtığını ve evine haciz getirttiğini söylemişti.

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'Lanet olsun' diyen Serdar Ortaç Chloe Loughnan'a isyan etti! Demediğini bırakmadı: O paralar...

Hatta açıklamalarında, "Şeytan görsün yüzünü. Ondan çocuk sahibi olmadığım için kısmetliymişim" ifadelerini de kullanmıştı. 

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'Lanet olsun' diyen Serdar Ortaç Chloe Loughnan'a isyan etti! Demediğini bırakmadı: O paralar...

Yonca Lodi ve Serdar Ortaç Maslak'taki bir mekanda peş peşe sahneye çıktı.

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'Lanet olsun' diyen Serdar Ortaç Chloe Loughnan'a isyan etti! Demediğini bırakmadı: O paralar...

Sahne öncesinde basın mensuplarını kulislerinde ağırlayan Ortaç ve Lodi, verdikleri röportajlarla gündem değiştirecek açıklamalara imza attı.

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