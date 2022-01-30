'Lanet olsun' diyen Serdar Ortaç Chloe Loughnan'a isyan etti! Demediğini bırakmadı: O paralar...
İrlandalı model Chloe Loughnan'dan boşandıktan sonra zor günler yaşayan Serdar Ortaç'ın isyanı olay oldu.
Ünlü popçu Serdar Ortaç ile İrlandalı model Chloe Loughnan, 5 yıllık evliliklerini 2019 yılında noktalamıştı. Serdar Ortaç, boşandığı Chloe Loughnan'a 700 bin TL nafaka ödediğini, buna rağmen eski eşinin dava açtığını ve evine haciz getirttiğini söylemişti.
Hatta açıklamalarında, "Şeytan görsün yüzünü. Ondan çocuk sahibi olmadığım için kısmetliymişim" ifadelerini de kullanmıştı.
Yonca Lodi ve Serdar Ortaç Maslak'taki bir mekanda peş peşe sahneye çıktı.
Sahne öncesinde basın mensuplarını kulislerinde ağırlayan Ortaç ve Lodi, verdikleri röportajlarla gündem değiştirecek açıklamalara imza attı.