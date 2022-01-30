'Lanet olsun' diyen Serdar Ortaç Chloe Loughnan'a isyan etti! Demediğini bırakmadı: O paralar...

Ünlü popçu Serdar Ortaç ile İrlandalı model Chloe Loughnan, 5 yıllık evliliklerini 2019 yılında noktalamıştı. Serdar Ortaç, boşandığı Chloe Loughnan'a 700 bin TL nafaka ödediğini, buna rağmen eski eşinin dava açtığını ve evine haciz getirttiğini söylemişti.