Lana Del Rey'in maskesi hayranlarını kızdırdı! 'Bu nasıl maske' tepkisi
Ünlü şarkıcı Lana Del Rey Los Angeles'ta bir kitabevinde düzenlenen bir etkinliğe katıldı. Katıldığı etkinlikte taktığı maske hayranlarını kızdırttı.
35 yaşındaki dünyacı ünlü şarkıcı Lana Del Rey cuma günü Los Angeles'ta bir kitabevinde düzenlenen bir etkinliğe katıldı. Şarkıcı, Violent Bent Backwards Over the Grass adlı şiir kitabını tanıttı, bazı bölümleri okudu. Sonra da hayranlarıyla sohbet etti.
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Beyaz bir kıyafet giyen Lana Del Rey, gümüş rengi babet ayakkabılarla dış görünümünü tamamladı. Koronavirüs önlemi olarak da bir maske taktı. Fakat bu maske takipçilerinden de tepki çekmesine neden oldu.
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Rey, şık ancak virüse karşı herhangi bir koruma özelliği olmayan maske kullandığı için bazı sosyal medya kullanıcılarından tepki topladı.
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Lana Dey Rey, daha önce benzerini Paris Hilton'ın kullandığı görünüş olarak belki şık ama hiçbir koruyucu özelliği olmayan bir maske kullandı.
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