Lahmacundaki hileye bakın et yerine bakın ne koyuyorlar

Onlar o fiyatı 8 TL’nin altına çekemez

En başta kira giderleri geliyor. Kira giderleri 50, 60 bin TL olan işletmeler var. Bu yerler lahmacunu 4-5 TL’ye veremez. Bizim personel sayımız az, büyük işletmelerin personel sayısı fazla. Bu nedenle fiyat farkı yaşanıyor. Onlar o fiyatı 8 TL’nin altına çekemez. Kullanılan üründe herhangi bir fark yok. Bizim et aldığımız yer, veteriner tarafından denetleniyor. Aldığımız ürünlerin hepsi kayıt altındadır. Ben fiyat farkını giderlere bağlıyorum" diye konuştu.