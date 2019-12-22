Lady Gaga'yı ben yarattım! Uçabilmem için kanatlar verdi
Özel bir dergiye rçportaj veren ünlü şarkıcı, "Lady Gaga'yı ben yarattım. Bana uçabilmem için kanatlar verdi" dedi.
ABD'li ünlü şarkıcı Lady Gaga, özel bir dergiye verdiği röportajda samimi açıklamalarda bulundu. Farklı tarzıyla sürekli gündemde olan yıldız şarkıcı kendisiyle ilgili bilinmeyenleri anlattı.
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Lady Gaga, Elle Dergisi'ne röportaj verdi. Şarkıcı, içindeki süper kahraman sayesinde iyileştiğini belirten Gaga, "O bana uçabilmem için kanatlar verdi. Lady Gaga’yı ben yarattım" ifadelerini kullandı.
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Nezaket ve güzellikle ilgili konuşan Gaga, hayat felsefesini ise, "Bence hayat, meydan okumayı kabul etmemizi istiyor. Nezaketli davranmamızı söylüyor" sözleriyle açıkladı.
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İşte Lady Gaga'nın verdiği röportajdan öne çıkanlar:
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