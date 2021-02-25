Lady Gaga'nın silahlı saldırı sonrası köpekleri çalındı
Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Lady Gaga, şok bir haberle sarsıldı. Gaga'nın köpeklerini gezdirmekle görevli Ryan Fischer, silahlı saldırıya uğradı. Kimlikleri henüz belirlenemeyen kişiler, Gaga'nın iki köpeğini çalarak kayıplara karıştı. Fischer'ın sağlık durumu ise ciddiyetini koruyor.
Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Lady Gaga'nın köpeklerini gezdirmekle görevli olan Ryan Fischer, Kaliforniya Batı Hollywood'da silahlı saldırıya uğradı. Gaga'nın iki köpeği de saldırganlar tarafından kaçırıldı.
Fischer, Lady Gaga'nın çok sevdiği üç Fransız buldog köpeği Koji, Miss Asia ve Gustavo'yu yürüyüşe çıkardı. Fischer, köpeklerle birlikte Sienna Bonita Avenue'daki evinin dışındaydı.
Köpekleri gezdirdiği sırada Fischer'e ateş edildi. Polis, Ryan Fischer'e ateş eden iki kişinin beyzbol şapkası taktığını belirtti. Fischer'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
Olay sırasında Lady Gaga'nın Koji ve Gustavo adında iki köpeği çalındı. Ortadan kaybolan Miss Asia ise polis tarafından bulundu.