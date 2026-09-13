Lady Gaga'dan güzel haber! Bebeği kucağında ilkk görüntü cinsiyeti...
Sahne şovları ve kostümleri ile dünyanın en çok merak uyandıran ismi Lady Gaga anne oldu. Bebeğinin cinsiyetini paylaşmayan Gaga ilk kez bebeği ile görüntülendi...
Uzun süredir Michael Polansky ile birlikte olan ABD'li şarkıcı Lady Gaga, anne oldu. Gaga'nın bebeğinin cinsiyetiyle ilgili büyük gizem devam ediyor.
2020 yılında Las Vegas'ta bir partide Michael Polansky ile birlikte görüntülenen Lady Gaga, Polansky ile aşk yaşamaya başladı. Çift birlikteliklerini Super Bowl'da ilan etmişlerdi.
2024 Paris Olimpiyatları açılış töreninde sahne alan isimlerden biri olan 39 yaşındaki Lady Gaga, 42 yaşındaki Polansky ile nişanlandığını ilk olarak Paris Olimpiyatları'nda duyurmuştu.
GAGA ANNE OLDU
Oscar ve Grammy ödüllü şarkıcı Lady Gaga, anne oldu. Nişanlısı Michael Polansky ile ilk kez bebek heyecanı yaşayan Gaga, geçmişte yaptığı açıklamayla tekrardan gündeme geldi.
Gaga, “Gerçekten anne olmak istiyorum. Umarım bir sonraki başrolüm bu olur” ifadelerini kullanmıştı.
Büyük mutluluk yaşayan çiftin bebeklerinin cinsiyeti ve ismi henüz açıklanmadı.