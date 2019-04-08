Lady Gaga beni taklit ediyor diyen Muazzez Ersoy : 'Ben güzelim o çirkin'
Giyim stili Lady Gaga’ya benzetilen Muazzez Ersoy, “Lady Gaga beni taklit ediyor. Ben ondan daha güzelim. O çirkin” ifadesini kullandı.
Şarkıcı Muazzez Ersoy önceki akşam Bostancı Gösteri Merkezi'nde sahne aldı. Sonrasında muhabirlerin sorularını yanıtlayan Muazzez Ersoy, yüksekten uçan halleriyle şaşırttı.
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Ersoy muhabirlerin, "Instagram'daki Photoshop'lu fotoğraflarınız Lady Gaga'ya benzetildi. Ne düşünüyorsunuz?'' sorusuna iddialı bir cevap verdi.
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Ersoy, "Esas Lady Gaga beni takip ve taklit ediyor. Tarzımı Instagram'dan görmüş olmalı. Ayrıca ben ondan daha güzelim. O çirkin. Tarzı tuhaf" dedi.
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