Lady Gaga beni taklit ediyor diyen Muazzez Ersoy : 'Ben güzelim o çirkin'

Giyim stili Lady Gaga’ya benzetilen Muazzez Ersoy, “Lady Gaga beni taklit ediyor. Ben ondan daha güzelim. O çirkin” ifadesini kullandı.

Lady Gaga beni taklit ediyor diyen Muazzez Ersoy : 'Ben güzelim o çirkin' - Sayfa 1

Şarkıcı Muazzez Ersoy önceki akşam Bostancı Gösteri Merkezi'nde sahne aldı. Sonrasında muhabirlerin sorularını yanıtlayan Muazzez Ersoy, yüksekten uçan halleriyle şaşırttı. 

15
Lady Gaga beni taklit ediyor diyen Muazzez Ersoy : 'Ben güzelim o çirkin' - Sayfa 2

Ersoy muhabirlerin, "Instagram'daki Photoshop'lu fotoğraflarınız Lady Gaga'ya benzetildi. Ne düşünüyorsunuz?'' sorusuna iddialı bir cevap verdi.

25
Lady Gaga beni taklit ediyor diyen Muazzez Ersoy : 'Ben güzelim o çirkin' - Sayfa 3

Ersoy, "Esas Lady Gaga beni takip ve taklit ediyor. Tarzımı Instagram'dan görmüş olmalı. Ayrıca ben ondan daha güzelim. O çirkin. Tarzı tuhaf" dedi.

35
Lady Gaga beni taklit ediyor diyen Muazzez Ersoy : 'Ben güzelim o çirkin' - Sayfa 4
45