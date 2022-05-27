Laboratuvarda üretilen bu böcekler gal arılarını yok edecek! Bartın'da doğaya salındı
Gal arısı kestane ağaçlarının yaprak, çiçek ve meyve veriminde ciddi düşüşlere neden oluyor. Kestane balı üretiminde de rekolte miktarlarını olumsuz yönde etkileyen gal arısına karşı laboratuvar ortamında üretimleri yapılan ve 'terminatör böcek' olarak anılan 'torymus sinensis' isimli böcekler Bartın'da doğaya salındı.
BARTIN'ın Amasra ilçesindeki Yukarısal köyünde kestanenin rekoltesini düşüren gal arısıyla mücadele amacıyla doğaya laboratuvarda üretilen 'torymus sinensis' adlı böcekler bırakıldı.
Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğüne ait Gökçebey Biyolojik Mücadele Laboratuvarında üretilen böceklerin doğaya salınması için Vali Yardımcısı Abdullah Akdaş, Amasra Kaymakamı Kadir Perçi ve Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu'nun katılımıyla etkinlik düzenlendi.
Akdaş ve beraberindekiler doğada belirlenen alanlara böcekleri bıraktı.
Orman zararlılarıyla mücadelede kimyasal müdahalenin orman varlığını tehdit eden en önemli unsurlardan bir tanesi olduğunu vurgulayan Akdaş, bunun için biyolojik mücadeleye yer verildiğini anlattı.