La nina etkisine dikkat! Yaz havası için son saatler...

Türkiye genelinde sıcaklıklar hafta sonundan itibaren azalacak, İstanbul’da belirgin soğuma ve yer yer kuvvetli yağışlar görülebilecek.

La nina etkisine dikkat! Yaz havası için son saatler... - Resim: 1

Türkiye’de mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların 24 Kasım’dan itibaren düşeceği açıklandı. Meteoroloji uzmanları, hafta başından itibaren ülke genelinde soğuma beklediklerini, en belirgin sıcaklık azalmasının İstanbul’da hissedileceğini belirtti.

La nina etkisine dikkat! Yaz havası için son saatler... - Resim: 2

Kasım ayı boyunca ortalamanın üzerinde ölçülen sıcaklıkların ayın son haftasında hızlı şekilde gerilemesi öngörülüyor. Uzmanlar, son günlerde yüksek kesimlerde görülen kar yağışlarının ardından atmosferdeki düzensiz yapının yeniden etkili olduğunu ve soğuma sürecinin mevsim normallerine göre yaklaşık bir hafta erken başladığını ifade etti.

La nina etkisine dikkat! Yaz havası için son saatler... - Resim: 3

SICAKLIKLAR 8 DERECEYE DÜŞECEK
İstanbul’da 20–23 derece aralığında ölçülen sıcaklıkların 24 Kasım’dan itibaren düşerek 18 dereceye, 27–28 Kasım’da ise 13 dereceye kadar gerilemesi tahmin ediliyor. Gece sıcaklıklarının 8 dereceye kadar inmesi bekleniyor.

La nina etkisine dikkat! Yaz havası için son saatler... - Resim: 4

Meteorologlar, 27–28 Kasım’da Marmara genelinde yağış ihtimalinin arttığını, batı bölgelerden gelen sistemle yer yer kuvvetli sağanakların görülebileceğini bildirdi. 

