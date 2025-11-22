La nina etkisine dikkat! Yaz havası için son saatler...

Kasım ayı boyunca ortalamanın üzerinde ölçülen sıcaklıkların ayın son haftasında hızlı şekilde gerilemesi öngörülüyor. Uzmanlar, son günlerde yüksek kesimlerde görülen kar yağışlarının ardından atmosferdeki düzensiz yapının yeniden etkili olduğunu ve soğuma sürecinin mevsim normallerine göre yaklaşık bir hafta erken başladığını ifade etti.