La Casa de Papel'in yeni sezonu 5. sezon tarihi belli oldu yapımcıdan açıklama

Dizinin yapımcısı Álex Pina, paylaşılan tanıtım fragmanı ile birlikte final sezonu için şunları söyledi:

"Salgının ortasında 5. kısmı yazmaya başladığımızda, on bölümlük sezondan bekleneni değiştirmemiz gerektiğini hissettik ve ilk ciltte sezon finali veya dizi finali hissini yaratmak için elimizden gelen her şeyi yaptık.''