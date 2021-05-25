La Casa de Papel'in yeni sezonu 5. sezon tarihi belli oldu yapımcıdan açıklama
Netflix'in İspanya yapımı dizisi La Casa de Papel'in 5. sezonunun ne zaman yayınlanacağı belli oldu. İki kısım şeklinde yayımlanacak.
Dünya çapında milyonlarca izlenmeye sahip La Casa de Papel dizisinin final sezonu için tarih verildi. 5. sezonuyla ekranlara veda edecek İspanya yapımı soygun ve suç dizisi, iki parça şeklinde yayımlanacak.
La Casa de Papel'in 1. kısım, 3 Eylül'de; 2. kısım ise 3 Aralık 2021'de yayınlanacak. 2018'de dizi, Netflix'te en çok izlenen İngilizce dışı dizi olmuştu.
Dizinin yapımcısı Álex Pina, paylaşılan tanıtım fragmanı ile birlikte final sezonu için şunları söyledi:
"Salgının ortasında 5. kısmı yazmaya başladığımızda, on bölümlük sezondan bekleneni değiştirmemiz gerektiğini hissettik ve ilk ciltte sezon finali veya dizi finali hissini yaratmak için elimizden gelen her şeyi yaptık.''
''Son derece agresif bir tarzda çalışmaya karar verdik ve çeteyi işin başına getirdik. 2. ciltte daha çok karakterlerin duygusal durumuna odaklanıyoruz. Bizi doğrudan ayrılmalarına bağlayan duygusal haritalarında bir yolculuğa çıkıyoruz."