La Casa De Papel'in Tokyo'su Úrsula Corberó'nun inanılmaz değişimi
Son dönemin dillerden düşmeyen ve herkesi ekrana kilitleyen İspanya yapımı dizi La Casa de Papel'in asi karakteri Tokyo; pek çoğumuzun hemen baş tacı oldu. Tokyo'ya hayat veren oyuncu ise İspanyol güzeli Úrsula Corberó'nun yıllar içindeki değişimine inanamayacaksınız...
Úrsula Corberó yaklaşık 3 yıl önce başlayan La Casa De Papel'in Tokyo'su olarak hayatımıza girdi. Tokyo, La Casa De Papel'in unutulmaz karakterlerinden biridir. Ursula Corbero'nun canlandırdığı Tokyo karakteri, dizinin hayranları tarafından en çok beğenilen isimler arasında.
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Güzelliğiyle kendine hayran bırakan Corberó ilk 2 sezonda kullandığı bob kesim ve kaküllü saçlarıyla yeni bir moda akımı başlatmıştı.
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3. sezonda yepyeni tarzıyla karşımıza çıkmış ama en az eskisi kadar büyülemişti.
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Ve bu da her haliyle ne kadar güzel bir kadın olduğunun kanıtıydı adeta!
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