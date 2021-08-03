La Casa de Papel'in Tokyo'su Ursula Corbero'dan Türkiye orman yangını paylaşımı
TÜRKİYE'nin birçok noktasında orman yangınları etkisini sürdürürken dünyaca ünlü yıldızlardan 'Türkiye' mesajları gelmeye devam ediyor. Bu isimlerden biri de 'La Casa Del Papel' dizisinin yıldızı Ursula Corbero oldu. İspanyol oyuncu, sosyal medya hesabından ülkemizdeki orman yangınlarını paylaştı
Türkiye'de yaşanan yangın felaketi için dünyanın birçok yerinden yardım mesajı gelirken, spor ve sanat dünyasından ünlü isimleri de üzüntülerini sosyal medya hesaplarından dile getirdi. Ursula Corbero, Dua Lipa, Bella Hadid, Michele Morrone ve Lewis Hamilton #PrayForTurkey (Türkiye için dua et) etiketi altında mesajlar paylaştı.
'La Casa Del Papel' dizisinin yıldızı Ursula Corbero da Türkiye'deki orman yangınlarına kayıtsız kalmadı.
İspanyol oyuncu, ülkemizde etkisini sürdüren yangınları Instagram hesabından paylaştı.
İtalyan oyuncu Michele Morrone, "Türkiye'nin yanındayım, bu yakında bitecek." dedi.