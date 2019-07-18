La Casa de Papel'in senaristi açıkladı! Dizide İstanbul karakteri olacak mı?
Netflix'in heyecanla beklenen dizisi La Casa de Papel'in yaratıcısı ve senaristi Alex Pina, İstanbul karakteriyle ilgili açıklamada bulundu.
Son yılların fenomen dizisi La Casa de Papel, 3. sezonuyla 19 Temmuz’da Netflix’te yayınlanacak. Dizi kültürü dergisi Episode’a konuşan dizinin yaratıcısı ve senaristi Alex Pina çeşitli açıklamalarda bulundu.
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Pina, aylarca konuşulan İstanbul karakteri hakkında açıklama yaptı. Efsane dizinin senaristi dizide İstanbul değil Ankara karakteri planladıklarını anlattı.
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Pina, “Ankara isminde bir kadın karakter fikri oluşmaya başlamıştı. Ankara rolü için bazı oyuncularla görüştük ama yapım aşamasında vazgeçtiğimiz karakterlerden biri oldu. Bazı oyuncularla görüştük ama hiç Türk oyuncuyla görüşmedik” dedi.
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Dizinin ilk iki sezonunda ekip darphaneyi soydu, üçüncü sezonda ise çok daha büyük bir soyguna girişiyor.
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