La Casa de Papel'in 3. sezonuna günler kala Madrid galası! Bakın galada kimler var
Netflix'in heyecanla beklenen dizisi La Casa de Papel'in İspanya Madrid Galası yapıldı. Yeni sezonun yayınlanmasına sadece 3 gün kalan dizinin galasından renkli görüntüler...
Netflix’in Türkiye’de en sevilen dizilerinden biri olan Le Casa De Papel’in 3. sezonu 19 Temmuz Cuma günü yayınlanacak. Dizinin hayranlarının merakla beklediği yeni sezon öncesinde gala İspanya'nın başkenti Madrid'de yapıldı.
Yeni sezon için en çok sorulan soru Berlin'in yer alıp almayacağı olmuştu ki Berlin karakterine hayat veren Alvaro Morte Gala'da yakın arkadaşı profesör karakterine hayat veren Pedro Alonso'nun yanında yerini aldı.
İlk iki sezonda İspanya Kraliyet Darphanesi'nde gerçekleşen soygunu çarpıcı şekilde sunan La Casa De Papel’in 3. sezonunda Rio yakalanıyor, ekip ise Rio’yu kurtarmak için yeniden bir araya geliyor.
Ekibe katılan yeni isimler de belli oldu. La Casa De Papel'in yeni sezonunda diziye üç yeni karakter katıldı. Yeni katılan, Rodrigo de la Serna (Palermo), Luka Peros (Marsilya) ve Hovik Keuchkerian (Bogota) de yer aldı.