La Casa de Papel'deki Türk Osman'ı oynayan Oğulcan Güzeller tepkilere cevap verdi
Netflix’in fenomen dizisi La Casa De Papel’in 4. sezonunda yer alan Türk oyuncu Osman karakterine hayat verdi. Osman karakterini canlandıran Oğulcan Güzeller'in işkenceci olması ise tepkilere neden oldu. Güzeller o tepkiler için bakın neler söyledi.
Herkes tarafından ilgiyle izlenen dizi La Casa de Papel'in 4. sezonu geçtiğimiz hafta, tüm dünyada aynı anda yayınlandı. Dizinin Türkiye'deki hayranları uzun süredir dizide 'İstanbul' adında bir karakter görmeyi beklerken 'Osman' adında işkenceci bir Türk'le karşılaşınca tepki gösterdi.
Sosyal medyada Netflix'in başka yabancı yapımlarında da Türkleri 'kötü adam' olarak gösterdiği belirtilip "Bu dizide de Türkler işkenceci Osman olarak çıktı. Bu tesadüf olamaz" yorumları yapıldı.
Oğulcan Güzeller'in canlandırdığı ve Cezayir’de ileri düzey tekniklerle işkence yapabilen Osman'ın, soygun ekibinde yer alan Rio'ya kendi mezarını kazdırıp, 12 gün boyunca işkence yapması tepkilere neden oldu.
Geçtiğimiz gün ise dizide 'Helsinki' karakterine hayat veren oyuncu Darko Peric, Barcelona Kulübü'nün YouTube kanalı için yapılan bir röportajda “Helsinki olmak istemeseydin hangi şehir olmak isterdin?” sorusuna “İstanbul” yanıtını verdi.