La Casa de Papel'de İstanbul sürprizi! Final sezonu dünyaya damga vurdu
Dünyaca ünlü dizi film izleme platformu Netflix'te yayımlanan İspanyol yapımı La Casa de Papel'in final sezonundaki İstanbul sürprizi şaşırttı.
Dünyanın merakla beklediği ve izlenme rekorları kıran İspanyol asıllı Netflix dizisi La Casa de Papel final sezonuyla seyircisine veda etti.
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İki kısımda yayınlanan 5. sezonun son bölümleri de yayınlandı. Takipçilerinden tam not alan dizi son 3 yılın en çok izlenenleri arasına girdi.
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Karakterlerinin dünya şehirlerinden isim aldığı diziyle ilgili İstanbul karakteri iddiaları da gündeme gelmişti.
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La Casa de Papel'in Berlin'i Pedro Alonso'nun İstanbul sevgisi de bu iddiaları güçlendirdi.
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