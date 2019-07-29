La Casa de Papel yıldızları Tokyo Ursula Corbero ve Rio Miguel Herran'dan dikkat çeken paylaşımlar
La Casa de Papel'in yıldızları Tokyo ve Rio'nun sosyal medya paylaşımları beğeni yağmuruna tutuldu. Ursula Corbero ve Miguel Herran birbirlerine yaptıkları yorumlarla da dikkat çekti.
La Casa de Papel'in birbirlerine aşık iki karakterini canlandıran Ursula Corbero ve Miguel Herran, sosyal medya hesapları Instagram'dan yaptıkları ayrı ayrı paylaşımlarla birbirlerine övgü yağdırdı. Dizide Rio karakterine hayat veren Herran, ''Sen olağanüstü bir kadınsın'' diyerek rol arkadaşı Corbero ile olan bir fotoğrafını paylaştı.
Miguel Herran, Ursula ile olan fotoğrafının altına, "Bana her zaman yardım ettin ve bana sana verebileceğimden çok daha fazla şey öğrettin... Çünkü sen inanılmaz bir arkadaşsın ve olağanüstü bir kadınsın" notunu düştü.
Ursula Corbero ise "Seyahat arkadaşım, seninle bu kadar çok şey paylaşmak çok güzel. Sen çok değerlisin" karşılığını verdi.
Instagram'da Miguel Herran'ın 6.2 milyon, Ursula Corbero'nun ise 9 milyon takipçisi var.
İşte La Casa De Papel'in Tokyo'su hakkında merak edilenler...