La Casa de Papel dizisinin Tokyo'su Úrsula Corberó yarı çıplak

Sosyal medya hesabı Instagram'ı oldukça aktif kullanan ve her paylaşımıyla binlerce beğeni alan Úrsula Corberó, bu kez ise yalnızca bir paylaşımıyla milyonları peşine taktı. Zaten Instagram'da 20 milyon takipçiye sahip olan Corberó, peş peşe üstsüz, yarı çıplak pozlarını paylaştı.