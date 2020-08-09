La Casa de Papel dizisinin Tokyo'su Úrsula Corberó yarı çıplak
İSPANYA yapımı Netflix dizisi La Casa de Papel'de Tokyo karakterini oynayan Úrsula Corberó ortalığı salladı. Sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşım yapan Ursula Corbero yarı çıplak.
Netflix'te yayımlandığı ilk günden beri milyonlarca insanın beğenisini kazanan ve milyonlarca kişi tarafından izlenen La Casa de Papel'in yeni sezonu heyecanla beklenirken dizideki Tokyo karakteri sosyal medyayı birbirine kattı. Dizinin sınır tanımaz karakteri Tokyo, cesur paylaşımlarına bir yenisini ekledi.
Sosyal medya hesabı Instagram'ı oldukça aktif kullanan ve her paylaşımıyla binlerce beğeni alan Úrsula Corberó, bu kez ise yalnızca bir paylaşımıyla milyonları peşine taktı. Zaten Instagram'da 20 milyon takipçiye sahip olan Corberó, peş peşe üstsüz, yarı çıplak pozlarını paylaştı.
Úrsula Corberó, sosyal medya hesabı Instagram'da yaptığı bu paylaşımlarla 4,2 milyon beğeni aldı.
Üstelik Corberó'ya binlerce de yorum yapıldı. Bu yorumlardan biri de La Casa de Papel'in Berlin karakterinden geldi. Berlin, Tokyo'ya kalpli emoji koyarak ''küçük kız kardeşim'' anlamına gelen bir yorum yaptı.