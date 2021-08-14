La Casa de Papel 5. sezon ne zaman işte yayın tarihi! LCDP Türkiye kadrosu hazır!

Netflix’in fenomen yapımlarından La Casa De Papel dizisinin 5. sezonundan beklenen fragman yayınlandı. 5. sezon aynı zamanda La Casa De Papel dizisinin final sezonu olacak. 5. sezon iki parça halinde yayınlanacak; birinci kısım 3 Eylül'de ikinci kısım ise 3 Aralık'ta yayınlanacak ve efsane dizi böylelikle sona erecek.