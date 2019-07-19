La Casa de Papel 3. sezon başladı! Netflix'in heyecanla beklenen dizisi geri döndü

İlk iki sezonu da Netflix'te yayınlanmış, tüm dünyada yankı uyandırmış olan La Casa de Papel'e 3. sezonunda yeni üç karakter eklendi. Geçen sezon polis Raquel Murillo olarak rol alan Itziar Ituno ve yeni katılan karakterlere de şehir isimleri verildi.