La Casa de Papel 3. sezon başladı! Netflix'in heyecanla beklenen dizisi geri döndü
Netflix'in heyecanla beklenen dizisi La Casa de Papel'in 3. sezonu bugün başladı. La Casa de Papel'in 3. sezonu ise 8 bölümden oluşuyor.
Netflix'in heyecanla beklenen İspanyol dizisi La Casa De Papel'in 3. sezonu bugün itibariyle başladı. Tüm dünyada yankı uyandıran soygun dizisi Forbes'a göre, 2018’deki yayın platformunda en popüler yabancı dizi olan La Casa de Papel'in 3. sezonu heyecanla bekleniyordu.
İlk iki sezonu da Netflix'te yayınlanmış, tüm dünyada yankı uyandırmış olan La Casa de Papel'e 3. sezonunda yeni üç karakter eklendi. Geçen sezon polis Raquel Murillo olarak rol alan Itziar Ituno ve yeni katılan karakterlere de şehir isimleri verildi.
La Casa de Papel’in üçüncü sezon sloganı “tatil bitti” olarak belirlendi, bu da Tokyo, Rio ve Profesör'ün kimlikleri ortaya çıktıktan sonra İspanyol hükümetinin veya başka birinin soygun için peşinden geleceği anlamına geliyor.
Berlin yaşıyor mu?
Yeni sezon fragmanında Berlin hayranları bir sürprizle karşılaşmıştı. İkinci sezonda veda ettiği düşünülen Berlin (Pedro Alonso) 3. sezon tanıtım videosunda yer alıyor, bu da yaşadığı beklentilerine neden oluyor. Berlin'in yaşayıp yaşamadığı ise bugün cevap bulacak.