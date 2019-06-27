Kylie Jenner'ın makyajsız hali herkesi şoke etti! Dünyanın en genç milyarderi sanki başka biri
21 Yaşında kendi çıkardığı kozmetik markası ile dünyanın 30 yaş altındaki en zengin kadını ünvanını alan Kylie Jenner'ın makyajsız hali olay oldu.
Kim Kardashian'ın kardeşi, dünyanın en genç milyarderi Kylie Jenner, her defasında şaşırtmayı başarıyor. Markası Kylie Cosmetics ile en genç milyarder ünvanını kazanan Jenner makyajsız haliyle bambaşka biri olduğunu kanıtladı.
Mark Zuckerberg'i bile tahtından eden Kylie Jenner, optik gözlükleri ve makyajsız haliyle diş doktoruna giderken görüntülendi. Jenner'ın saçlarını arkadan sıradan bir şekilde topladığı makyajsız hali sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Kylie Jenner, sosyal medyada "Makyajsız haliyle resmen başka biri!", "Bu ne paspallık!", "Makyaj kitini bir daha sakın unutma!" gibi olumsuz yorumlara maruz kaldı.
Jenner'ın sosyal medyada aldığı olumsuz eleştirilerinin yanı sıra bazı takipçileri, "Bu hali makyajlı ve gösterişli halinden çok daha güzel ve yaşına uygun" diye yorumlar yapsa da olumlu eleştiriler olumsuz eleştirilerin gölgesinde kaldı.